Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что в «Единой России» появится правозащитный центр, его статус будет определен на предстоящем съезде партии.

«Некоторое время назад мы обсуждали на конференции идею о том, чтобы создать специальный правозащитный центр в партии для того, чтобы изучить и в известной степени перенять тот опыт, который был накоплен общественными приемными, тем более, что защита прав гражданина – это приоритет для любого депутата, представляющего «Единую Россию», для наших активистов, даже если они не являются депутатами», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Премьер отметил, что статус этого правозащитного центра будет определен в ближайшее время, «в пятницу или в субботу на съезде партии».

Премьер констатировал, что в настоящее время правозащитной деятельностью зачастую занимаются общественные приемные «Единой России». «На начало ноября к ним обратилось приблизительно 2,5 млн человек, более половины из обращений связаны были так или иначе с правовыми консультациями, с разъяснениями», – сказал Медведев, отметив, что основной набор вопросов связан с наиболее актуальными темами, такими как ЖКХ, социальное обеспечение, жилье, медицина, образование.

Медведев также напомнил, что «Единая Россия» работает над решением сложных комплексных проблем, включая совершенствование законодательства. Он указал на то, что продолжается реорганизация службы судебных приставов, что было обусловлено низким уровнем исполнения принятых судебных решений. Кроме того, по его словам, в Госдуме в третьем чтении рассматриваются поправки в закон об адвокатуре.