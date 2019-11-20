Крупный бизнесмен задержан по делу об убийстве журналистки на Мальте

Полиция Мальты задержала одного из самых известных бизнесменов страны Юргена Фенека по делу об убийстве журналистки Дафны Каруаны Гализии, погибшей в октябре 2017 года.

Как передает Reuters, патрульный катер мальтийских вооруженных сил перехватил яхту Фенека во вторник утром, когда она отплывала от острова. Сам бизнесмен находился в этот момент на яхте.

Накануне, как отмечает издание, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что помилует мужчину, утверждавшего, что знает заказчика убийства журналистки, передает РИА «Новости».

Напомним, в октябре 2017 года мальтийская журналистка и блогер погибла от взрыва ее машины рядом с собственным домом. Она вела расследования, связанные с так называемыми панамскими архивами. В убийстве Гализии обвиняются три человека.