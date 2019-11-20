Врач рассказал, как бороться с осенне-зимней хандрой

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как помочь организму зимой справиться с отсутствием долгого светового дня.

«Общий упадок в зимнее время связан не столько с холодной погодой, сколько с инсоляцией, то есть малым количеством солнца и солнечных дней. Из-за этого мы испытываем дефицит света», – рассказал радио Sputnik Болибок.

Он подчеркнул, что искусственное освещение может заменить солнечный свет лишь частично, но в северных широтах другого выхода зимой нет.

Болибок отметил, что раньше традиционные лампы накаливания давали довольно близкий к солнечному свету спектр, но таких ламп в офисах и других рабочих помещениях уже не найдешь, да и в квартирах они стали редкостью.

«Энергосберегающие лампы немного другой спектр света дают, чем лампы накаливания. Сейчас с переходом на светодиодные лампы спектр искусственного освещения тоже поменялся и какое-то время к этому надо привыкать», – отметил эксперт.

По его словам, выбирать источник освещения нужно вдумчиво, обращая внимание не только на потребляемую мощность лампы в ваттах, но и интенсивность светового потока в люменах, а также цветовую температуру в кельвинах. Она характеризует оттенок свечения, который может быть насыщенным или бледно-желтым, белым или голубоватым.

Болибок также советует «чаще гулять на улице, особенно в редкую солнечную погоду». «Также не надо экономить на освещении. Оно должно быть яркое. Если необходимо, надо и днем в офисе или в производственном помещении включать освещение. Не надо на этом экономить», – советует врач.