В США усомнились в способности России производить Су-57

Постоянный поиск Россией покупателей перспективного истребителя пятого поколения Су-57 ставит под сомнение возможности Москвы самостоятельно наладить серийное производство этих самолетов, пишут американские СМИ.

«Постоянно возникали вопросы о том, сможет ли Кремль позволить себе закупать самолеты самостоятельно, а также разрабатывать для них новые, более мощные двигатели на фоне сокращения оборонных бюджетов, международных санкций и других экономических проблем», пишет The Drive.

Издание отмечает, что «Россия по-прежнему очень стремится найти иностранных партнеров, которые помогут распределить бремя расходов по программе Су-57. (…) Партнер, который согласится приобрести эти самолеты, может снизить удельные издержки для России и помочь обеспечить разработку будущих модернизаций и новых вооружений».

Летом началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей пятого поколения Су-57. Первый серийный Су-57 практически готов к поставке в Воздушно-космические силы, она будет осуществлена до конца года.

В октябре стало известно, что в НАТО присвоили Су-57 кодовое обозначение Felon («Преступник»). Военный эксперт Александр Бартош пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что это название является элементом «информационной войны, которая идет между Россией и НАТО».

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