По Крымскому мосту проехало более 8 млн автомобилей

С момента открытия движения по Крымскому мосту проехали не менее 8 млн автомобилей, в числе которых 103 тыс. автобусов, сообщили в информационном центре «Крымский мост».

Наибольшая интенсивность движения за месяц зафиксирована в августе 2019 года. Тогда по мосту проехал один млн автомобилей, сообщили в центре.

Суточный рекорд пришелся на 12 августа – 35 989 транспортных средств за сутки.

«Поток на полуостров менее чем на 1% превысил таманский и составил 4 млн машин», – представили данные в центре.

Наиболее часто по мосту ездят жители Крымского полуострова и Краснодарского края. Третье место заняли москвичи.

Кроме того, в декабре по Крымскому мосту будет запущено пассажирское ж/д движение, а грузовое – летом следующего. В четверг было опубликовано официальное расписание поездов в Крым.

В Сети уже появилось видео с проходом первого большого железнодорожного поезда по Крымскому мосту. В инфоцентре «Крымский мост» рассказали о первых железнодорожных составах, пришедших в Крым со стороны Таманского полуострова.