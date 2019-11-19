В Мордовии пообещали переделать отреставрированный сайдингом памятник героям войны

Власти Мордовии пообещали заново отреставрировать памятник погибшим героям Великой Отечественной войны в деревне Спасские Мурзы Ардатовского района. Ранее стелу с барельефом матери солдата вместо ремонта просто закрыли сайдингом.

В воскресенье в соцсетях появились сообщения о том, что в деревне Спасские Мурзы долгожданный ремонт памятника погибшим героям войны отремонтировали, просто закрыв его сайдингом. В понедельник депутат Госдумы Александр Хинштейн направил на имя главы Мордовии Владимира Волкова запрос с просьбой восстановить памятник, передает ТАСС.

«На данный момент проведение необходимых реставрационных работ взял на контроль глава Ардатовского района Александр Антипов, который заверил, что памятник будет приведен в надлежащий вид», – сообщила во вторник пресс-служба главы Мордовии.

Пресс-служба уточняет, что ремонт сделан «в соответствии с финансовыми возможностями и пожеланиями людей». Проводили работы, как утверждается, администрация сельского поселения и жители деревни.

«Конечно, вызывает сожаление тот факт, что ремонт производился без каких-либо консультаций со специалистами, в результате чего памятник приобрел облик, не соответствующий требованиям к подобным объектам», – добавили в пресс-службе.

Памятник погибшим воинам представляет собой стелу с барельефом, изображающим мать солдата, и статую воина.

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