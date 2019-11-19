Экс-депутат Хабаровской думы задержан за убийство 2004 года

Следственный комитет попросил арестовать предпринимателя и экс-депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, задержанного ранее по подозрению в причастности к убийству предпринимателя Евгения Зори в 2004 году, сообщил следователь в ходе заседания Басманного суда Москвы.

«Уголовное дело было возбуждено в 2004 году в связи с тем, что в Хабаровске нашли труп Евгения Зори», – приводит его слова ТАСС.

Ранее пресненский суд Москвы повторно арестовал заочно бывшего депутата Ростовской гордумы от «Единой России» Андрея Чабанова, объявленного в международный розыск по делу о создании организованной преступной группы.