Экс-депутата ростовской гордумы повторно заочно арестовали

Пресненский суд Москвы повторно арестовал заочно бывшего депутата Ростовской гордумы от «Единой России» Андрея Чабанова, объявленного в международный розыск по делу о создании организованной преступной группы.

«Избрать в отношении Чабанова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию Российской Федерации», – передает ТАСС постановление судьи Екатерины Кириченко.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в Московском городском суде.

С 2013 года он находится в федеральном и международном розыске. По словам адвоката экс-депутата, он был арестован на Украине и находится в Харькове в СИЗО-27. Чабанову заочно предъявлено обвинение в создании организованной преступной группы, бандитизме, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.