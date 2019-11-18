Солист хип-хоп группы Black Eyed Peas обвинил стюардессу в расизме

Исполнитель Will.I.AM, солист хип-хоп группы Black Eyed Peas назвал стюардессу австралийской авиакомпании Qantas расисткой, обвинив ее в том, что она неуважительно относилась к «цветным» людям на борту рейса Брисбен – Сидней.

Музыкант написал о происшествии в Twitter, заявив, что грубость бортпроводницы была направлена исключительно на темнокожих пассажиров. По его словам, стюардесса пожаловалась на музыканта, из-за чего его после посадки задержала полиция.

В авиакомпании объяснили, что бортпроводница сделала замечание солисту Black Eyed Peas, потому что он сидел в наушниках во время инструктажа. Он также отказался убрать свой ноутбук и начал ругаться со стюардессой, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой The Sydney Morning Herald.

Уточняется, что в ходе служебного расследования вины стюардессы выявлено не было. Авиакомпания готова предоставить сотруднице квалифицированную юридическую помощь при необходимости.

Ранее солист российской группы «Чайф» Владимир Шахрин устроил скандал на борту самолета из-за поломки системы кондиционирования в салоне.