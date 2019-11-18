Психиатр: На Украине людей с психическими отклонениями в три раза больше, чем в России

Советскую систему психиатрии нужно не ломать, как того хотят на Украине, а совершенствовать, адаптируя под свою страну, заявил газете ВЗГЛЯД психиатр, д.м.н. Михаил Клюшин. При этом он отметил, что на Украине число людей с психическими отклонениями в три раза выше, чем в России.

Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что планирует разработать проект, который полностью сломает унаследованную от СССР систему охраны психического здоровья граждан. Прототипом для новой украинской системы будут служить разработки Литвы.

«В Советском Союзе была своего рода цепочка, нацеленная в первую очередь на выявление психических расстройств на ранних стадиях. Это помогало не только начать своевременное лечение, но и в некоторых случаях служило «приговором», лишая работы и прочих занятий», – говорит Клюшин.

Что касается литовских разработок, эксперт пояснил, что речь о социальной стигматизации, а именно о том, что необходимо дать право работать или заниматься иной деятельностью людям даже с психическими отклонениями.

«К такому и мы в России идем, это частично существовало и в советское время, когда некоторые категории психически больных приобщали к работе на Кубе. Но здесь нужно правильно уловить ту грань, что можно делать больному, в каких условиях и с чем работать», – пояснил Клюшин.

Тем не менее, по словам эксперта, Киеву стоит уважительно относиться к советской системе, так как она была выработана годами. В данном случае ее стоит доработать, но никак не менять полностью.

Эксперт также напомнил, что на Украине процент людей с психическими отклонениями составляет более 3% от всего населения, в то время как в России только 1%.

«Украинские социологи публикуют ужасающие цифры, я никогда таких цифр не встречал в советское время. Примерно, 1,2 млн жителей Украины, а это более 3% всего населения, страдают психическими расстройствами. И этот показатель с каждым годом растет. Уже который год подряд Украина занимает первое место по количеству психических расстройств в Европе. А у нас в России процент стандартный, мировой – 1%. Причем это не какие-то посттравматические стрессовые расстройства, либо расстройства, связанные с невротическими состояниями в связи с военными действиями, а вообще... Эндогенные расстройства, над которыми не властна ни война, ни что-либо другое», – говорит Клюшин.