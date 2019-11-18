На Украине решили «сломать» унаследованную от СССР систему психиатрии

Министерство здравоохранения Украины планирует разработать законопроект, который «полностью сломает» унаследованную от Советского Союза систему психического здоровья, сообщила глава ведомства Зоряна Скалецкая.

«Министерство здравоохранения планирует разработать новый проект закона Украины «О психическом здоровье», который должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья», – написала она в Facebook.

По словам министра, Киев будет опираться на разработки Литвы в области психического здоровья.

«Одним из приоритетов является повышение уровня осведомленности относительно психического здоровья в обществе, разработка и внедрение программ преодоления стигмы на национальном и региональном уровне, активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями и их семей к диалогу в построении новой системы», – уточнила министр.

После государственного переворота 2014 года Киев отказывается не только от всего «советского», но и от всего, что напоминает о связях России и Украины.