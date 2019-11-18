Фанаты ХК «Трактор» объявили бойкот клубу

Объединение болельщиков хоккейного клуба «Трактор», известное под названием «Сектор А», объявило о бессрочном бойкоте домашних матчей клуба в КХЛ из-за недовольства болельщиков работой гендиректора челябинцев Бориса Видгофа.

Болельщики направили открытое письмо на имя президента «Трактора» и губернатора Алексея Текслера с просьбой отправить в отставку Видгофа, сообщают «Вести». Также фанатов не устраивает работа по комплектованию состава команды.

Они заявили, что бойкот продлится до тех пор, пока не будут уволены несколько менеджеров клуба.