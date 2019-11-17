Протестующие в Тбилиси возвели мусорные баррикады

Участники акции протеста в Тбилиси возвели баррикады из мешков мусора, «который нашли у парламента», сообщил лидер партии «Новая Грузия», экс-замминистра юстиции Грузии Георгий Вашадзе.

Вашадзе считает, что «этот мусор надо принести» мэру Тбилиси Кахе Каладзе, чтобы градоначальник вывез его из города, передает ТАСС со ссылкой на «Имеди».

Лидер партии «Новая Грузия» сказал, что участники протестов возвели баррикады из строительного мусора, брошенного в центре столицы, для демонстрации того, «в каком положении находится город».

По его словам, «это такой план действий для победы ненасильственным, мирным путем».

При этом часть мешков, как заявил Вашадзе, нужна, чтобы укрепить палатки. Это же объяснение озвучили лидеры оппозиционной партии «Европейская Грузия – Движение за свободу» Гиги Угулава и Гиги Бокерия, когда спорили с полицейскими, которые пытались помешать проносить мешки.

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Напомним, в Тбилиси перед парламентом Грузии проходит акция оппозиции с требованием досрочных выборов. При этом рядом с флагами Грузии замечен украинский флаг.

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