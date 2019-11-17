Уткин ответил посмеявшемуся над сборной Россией украинскому комментатору

Российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин оценил язвительное заявление украинского коллеги Виктора Вацко по поводу проигрыша российских футболистов команде Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.

«Витя, вот для чего мы даны друг другу в ощущениях? Вы, украинцы, – нам, и мы, кацапы, – вам, хохлам? Правильно. Троллить. Бесить. *** (нецензурный синоним слова «насмехаться» – прим. ВЗГЛЯД). Без твоего твита, мой друг, мой день был бы неполным! Так и должно быть: в дни побед советчики не нужны, а вот когда тебя громят, ну, не «Спорт-Экспресс» же читать, не повторять же себе: ничего, мы станем сильнее, это вовремя, это урок?» – написал Уткин в своем Telegram-канале.

«А это не урок. Урок будет дальше. Сегодня, наутро после разгрома, разгромленные должны не только чистить перышки, но и – обтекать. Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи?.. Нахер вы нам тогда и нужны, если не?.. Кстати, за победу над Бельгией тоже не дали бы титул. Или как это по-нашему – тiтув?! Я ж не помню.)» – добавил он.

«С нетерпением жду матча Украина – Россия на Евро. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве!)) С настоящим среднерусским борщом», – заключил Уткин.

Напомним, Вацко с издевкой прокомментировал проигрыш российских футболистов команде Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020. «1:4 от Бельгии дома. За это дают титул чемпиона Европы?» – написал украинский спортивный комментатор.

Напомним, сборная России досрочно вышла в финал континентального первенства с 21 баллом, гарантировав себе второе место в группе. Однако в прошедшем накануне матче с бельгийцами российские игроки уступили соперникам со счетом 1:4. Команда Бельгии, одержав девять побед в девяти турах, с 27 очками стала победителем группы I.