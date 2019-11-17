На Украине поиздевались над сборной России по футболу

Украинский спортивный комментатор Виктор Вацко с издевкой прокомментировал проигрыш российских футболистов команде Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.

Журналист разместил в своем Twitter слова главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, назвавшего победу на Евро главной задачей своих подопечных.

«1:4 от Бельгии дома. За это дают титул чемпиона Европы?» – написал Вацко.

Интернет-пользователи напомнили украинскому журналисту, что сборная его страны вовсе не попала на прошлогодний чемпионат мира.

«Как ни крути, они действующие четвертьфиналисты ЧМ. А кто мы?» – поинтересовался пользователь с ником 4eMoDaN.

«Когда я смотрю репортажи об игре украинской сборной, комментаторы российские не занимаются словоблудием, а наоборот, поддерживают, а вы Витя – черт, не профессионал ни разу. Спецом стравливаете людей?» – спросил Алексей Цумеров.

«Когда мы были заодно – выигрывали чемпионат Европы. А теперь некоторым лишь бы *** (синоним выражения «подложить свинью» – прим. ВЗГЛЯД) соседу. Были люди – стали черти», – резюмирует Kostya Kinvestor.

Напомним, сборная России досрочно вышла в финал континентального первенства с 21 баллом, гарантировав себе второе место в группе. Однако в прошедшем накануне матче с бельгийцами российские игроки уступили соперникам со счетом 1:4. Команда Бельгии, одержав девять побед в девяти турах, с 27 очками стала победителем группы I.