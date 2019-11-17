Путин сфотографировался с бразильским спецназом

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал фотографию президента России Владимира Путина с бразильским спецназом.

«Фото на память: Путин и охранявший его бразильский спецназ», – прокомментировал Смирнов снимок, опубликованный в Telegram.

Напомним, на этой неделе глава российского государства посетил Бразилию, где проводился саммит БРИКС.