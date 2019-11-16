Синоптик опроверг информацию о торнадо в Москве

Информация о торнадо в Москве, которую распространяли мобильные приложения на смартфонах горожан, является ложной, заявил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Это все бред полный. Никакого торнадо и условий для него и близко нет, и они не предвидятся, потому что в атмосфере Европейской России, в центральной части страны, будет господствовать антициклон сибирского происхождения», – рассказал синоптик агентству «Москва».

Тишковец призвал не ориентироваться на прогнозы мобильных телефонов и поисковиков, так как они были созданы без участия метеорологов.

По его словам, в ближайшее время над центральной частью России будет господствовать антициклон из Сибири. Он добавил, что это не предполагает никаких опасных погодных явлений.

Ранее на Хабаровск обрушился мощный ураган: порывы шквального ветра со скоростью выше 20 метров в секунду поломали деревья, сорвали рекламные щиты и снесли остановочный павильон.