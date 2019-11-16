Последствия мощного урагана в Хабаровске запечатлели на видео

На Хабаровск обрушился мощный ураган: порывы шквального ветра со скоростью выше 20 метров в секунду поломали деревья, сорвали рекламные щиты и снесли остановочный павильон.

Циклон из Китая бушует в регионе уже несколько дней. По прогнозам синоптиков, снегопады и сильный ветер могут продлиться еще неделю, передает «Звезда».

Спасательные службы Хабаровска переведены на режим повышенной готовности.

Сообщается также, что из-за урагана не выдержали и линии электропередачи, произошел обрыв сетей – в результате ЧП тысячи жителей нескольких микрорайонов остались без электричества.

Ранее специалисты «Гисметео» рассказали об аномальной погоде, которая наблюдается в Европе, Азии и Африке.