«Похищение» главы «Укрэксимбанка» оказалось задержанием СБУ

Глава правления «Укрэксимбанка» Александр Гриценко был задержан Службой безопасности Украины в рамках расследования о присвоении и отмывании денег, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Никакого похищения одного из членов правления АО «Укрэксимбанк» не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины», – написала Гитлянская в Facebook.

Пресс-секретарь СБУ подчеркнула, что «задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства».

Отмечается, что Гриценко задержан в рамках дела по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями УК Украины – об отмывании, присвоении средств и создании преступной организации.

В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания, дело ведет Генеральная прокуратура Украины.

Ранее СМИ сообщили, что Гриценко похищен. По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Позже появились сообщения, что его задержали, а не похитили.

Главой правления «Укрэксимбанка» Гриценко стал в августе 2014 года. Его называют родственником бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В июле инициатор большинства дел против Порошенко, юрист Андрей Портнов сообщил о начале нового дела по «миллиардным хищениям» из государственного «Укрэксимбанка». Портнов заявлял, что, создав устойчивую преступную организацию, Гриценко за счет государства списал кредиты подконтрольных Порошенко компаний.