В России оценили слова Помпео про Крым и Голаны

Сенатор Франц Клинцевич заявление госсекретаря США Майка Помпео, который объяснил разными «фактическими обстоятельствами» непризнание Соединенными Штатами российского статуса Крыма и признание Голанских высот израильской территорией.

Клинцевич отметил, что между Крымом и Голанами действительно есть очевидная, «очень большая» разница. Он напомнил, что, по словам Помпео, США «признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте».

«На самом деле утверждение американского чиновника никакого отношения к Голанским высотам не имеет, то, что мы видим там сейчас, – результат силовой операции Израиля», – написал сенатор в Facebook.

При этом, по словам Клинцевича, в случае замены в этом утверждении Голанских высот на Крым, то оно попало бы в точку, так как именно существующая реальность, исторические корни Крыма и волеизъявление народа на референдуме стали основанием для воссоединения Крыма и России.

«Тем не менее США признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами, а России над Крымом – нет. Такая очень избирательная политика», – заключил он.

Ранее Помпео попытался объяснить, почему США признают Голанские высоты израильской территорией, но не признают Крым российским. Он заявил, что Вашингтон «просто признал реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте».

25 марта США официально признали Голанские высоты территорией Израиля. С 1944 по 1967 годы Голанские высоты были частью сирийской провинции, после часть территории была захвачена Израилем и объявлена им своей территорией.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД