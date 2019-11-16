Стала известна предварительная трассировка Бирюлевской линии метро Москвы

Утверждена предварительная трассировка Бирюлевской линии московского метрополитена, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Хуснуллин сообщил, что в субботу по итогам штаба у мэра Москвы Сергея Собянина была утверждена предварительная трассировка Бирюлевской линии метро, передает РИА «Новости».

Участок длиной порядка 20 километров будет включать девять станций: он начнется с территории ЗИЛа, пройдет через станции «Технопарк» и «Кленовый бульвар», а затем линия пройдет через Курьяново, Царицыно (вблизи ЖК «Царицыно»), через Бирюлево Восточное и в районе Липецкой улицы повернет в Бирюлево Западное.

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При этом рассматривается вариант продления в будущем ветки до Щербинки.

Кроме того, закладывается техническая возможность продления линии от ЗИЛа в центр, однако в ближайшие десять лет этого не произойдет.

Хуснуллин уточнил, что в скором времени окончательный вариант трассировки будет вынесен на рассмотрение градостроительно-земельной комиссии, а затем отправлен на публичные слушания.

Ранее стало известно, что Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу.