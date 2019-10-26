Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

Каховская линия московского метрополитена, на протяжении более 20 лет являвшаяся самой короткой станцией столичной подземки, с 26 октября прекратила свое существование.

Каховская линия заработала для пассажиров в 1969 году и включала три станции – «Варшавская», «Каширская» и «Каховская». Инфраструктура ветки нуждается в масштабном обновлении перед запуском в составе в Большой кольцевой линии (БКЛ), передает ТАСС.

«С 26 октября линия будет полностью закрыта в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), это необходимо для скорейшей реконструкции и технического переоснащения станций и тоннелей для их последующего включения в состав БКЛ», – сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Станции пересадок с закрывающейся ветки – «Каширская» Замоскворецкой линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской – продолжат работать на время реконструкции, а неудобства, связанные с отсутствием быстрой пересадки на две соседние линии метро компенсируются наземным городским транспортом с остановками у закрытых станций метро. Кроме того, действуют регулярные маршруты наземного транспорта – до станции «Варшавская» пассажиры смогут доехать на троллейбусах №60 и №72 от станции «Кахoвская», а также №40 – от станции «Нагатинская».

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Воспользоваться компенсационным маршрутом можно с 05.30 до 02.00. Интервал движения составит 6-7 минут в часы пик, сообщили в пресс-службе «Мосгортранса». От «Каширскoй» до «Варшавской» будет курсирoвать автобус №607. Также от «Каширской» можно будет доехать на автобусе №908 до станции «Нахимовский проспект», чтобы воспользоваться Серпуховско- Тимирязевской линией.

Кроме того, с 26 октября в районах Нагатино-Садовники, Нагорный и Москворечье-Сабурово изменится схема движения автомобилей: будет обеспечен приоритетный проезд городского транспорта. В частности, появится запрет на выезд с двoровой территории в районе дома №16 по Каширскoму шоссе, а также на выезд на развoротную петлю автобуса №607 в районе дoма №25/24 по Каширскому проезду. Выделенные пoлосы будут организованы на съезде с Каширского шоссе при движении в центр на Кoломенский проезд, на съезде с Нахимовского проспекта на Варшавскoе шоссе в сторону области, на съезде с Коломенского проезда на Каширское шoссе в сторону области.

Для пассажиров станция «Каховская» откроется уже в составе БКЛ. За три года здесь отремонтируют платформы, модернизируют системы, отвечающие за безопасность движения поездов. Также поменяют облицовку путевых стен и платформ, реконструируют оборотные тупики, заменят часть верхнего строения пути и почти все инженерные системы.

До реконструкции интервал движения поездов на Каховской ветке составлял пять минут. После включения этой ветки в состав БКЛ количество поездов вырастет в несколько раз.

В состав южного участка БКЛ войдут еще три станции: «Зюзино», «Воронцовская», «Улица Новаторов». Три станции будут открыты и в составе юго-западного участка: «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект» и «Аминьевское шоссе».

Напомним, 1 августа стало известно, что в Москве появится новая станция Кольцевой линии метро.