Германия решила отменить «налог солидарности» с землями бывшей ГДР

Власти Германии с 2021 года отменят для большинства жителей уплату «взноса солидарности с новыми федеральными землями», речь идет о бывшей ГДР, сообщает Deutsche Welle.

От уплаты налога Бундестаг хочет освободить около 90% налогоплательщиков. Еще 3,5% будут также выплачивать его в полном объеме, а 6,5% – частично, в зависимости от уровня доходов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание.

Правительство полностью освободит от уплаты налога семьи с двумя детьми, у которых совокупная зарплата-брутто за год составляет до 151 тыс. евро, а также одиноких граждан с доходом ниже 73 тыс. евро.

«Налог солидарности» ввели после воссоединения Германии для финансирования проектов восстановления новых федеральных земель (территории бывшей ГДР). С 1998 года размер налога составлял 5,5% от суммы подоходного налога (для физлиц) и налога на прибыль (для юрлиц).

По словам министра финансов Германии Олафа Шольца, отмена налога связана с тем, что германское единство продвинулось далеко вперед. По его словам, отмена взноса «является также знаком успеха воссоединения Германии».

В 2018 года поступления в бюджет от «налога солидарности» составили 18,9 млрд евро.

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