Захарова пошутила над пересказом разговора Трампа и Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором отреагировала на новость о публикации меморандума с пересказом апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Трамп Зеленскому: «Когда я владел конкурсом «Мисс Вселенная», Украина в нем всегда достойно себя представляла». Вы ознакомились с фрагментом рассекреченной стенограммы переговоров президентов США и Украины. Предание документа гласности будет иметь важное значения в ходе обсуждения американскими законодателями вопроса об импичменте Трампу. Пока все», – написала Захарова в Facebook.

Ранее стало известно, что Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора Трампа и Зеленского.