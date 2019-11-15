Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко на Международной конференции по морской безопасности в Одессе пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет «Калибр».

«За пять лет, начиная с 2014 года, Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет «Калибр» дальнего [радиуса] действия. Суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, а к концу следующего (2020-го) года он вырастет до 168 ракет», – приводит слова Воронченко РИА «Новости».

По словам командующего ВМС Украины, Россия создала в регионе глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны, усилила систему ПВО новыми [зенитными ракетными] установками С-400, а также увеличила авиационный парк за счет поставок новых истребителей и бомбардировщиков.

При этом адмирал считает, что «ответом Киева» на эти «угрозы» должно стать восстановление военно-морских возможностей украинского флота, наращивание корабельно-катерного состава и «качественное сотрудничество» со странами НАТО.

Напомним, во вторник экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Ингушетия» провел успешные испытания ракетного комплекса «Калибр» в Черном море.

Ракетный комплекс «Калибр» является штатным вооружением следующих носителей в составе Черноморского флота: фрегатов проекта 11356, малых ракетных кораблей проекта 21631, подводных лодок проекта 636 «Варшавянка». Кроме того, ракетный комплекс «Калибр» может устанавливаться в качестве модульного контейнерного вооружения на патрульные корабли проекта 22160. В перспективе ЧФ ожидает пополнение в виде МРК проекта 22800, в состав штатного вооружение которых также входит ракетный комплекс «Калибр».

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