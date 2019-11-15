Владелец автодилера «Рольф» задумался о продаже бизнеса

Владелец группы компаний «Рольф» Сергей Петров изучает возможности продажи бизнеса, сообщила подконтрольная ему Delance Limited.

«Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует крупнейшего в России автодилера «Рольф», сообщила о начале «процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса», – сообщает forbes.ru.

«Да, это так, подтверждаю», – сказал Петров.

Представитель Delance Ltd заявила, что процесс не связан с уголовным преследованием Петрова в России. «Вопрос о продаже бизнеса рассматривался на протяжении нескольких лет и решение является взвешенным», – сообщила она.

По ее словам, на первоначальном этапе компания ожидает получения предложений от потенциальных покупателей из закрытого списка, после чего будет принято решение о начале переговоров. Комментировать названия компаний собеседница Forbes отказалась, отметив только, что в список входят российские и зарубежные инвестиционные институты и потенциальные стратегические инвесторы.

Напомним, в июне против основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова было возбуждено дело о многомиллиардных махинациях.

По версии следствия, в 2014 году подозреваемые заключили подложный договор купли-продажи «о приобретении компанией «Рольф» у кипрской компании «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей», после чего средства перевели на счет «Панабел Лимитед» в банке Австрии, а в дальнейшем – на счета подконтрольных Петрову фирм.

После проведения обысков в дилерских центрах и офисах компании Петров сообщил, что решил не возвращаться в Россию. В сентябре основатель «Рольфа» выразил уверенность, что Австрия его не выдаст.

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