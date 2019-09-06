Основатель «Рольфа» заявил, что Австрия его не выдаст

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров, который был объявлен в международный розыск, заявил, что не собирается возвращаться в страну до закрытия уголовного дела против него, а также оценил вероятность экстрадиции в Россию.

Петров заявил, что не собирается возвращаться в Россию, «пока уголовное дело не будет закрыто», и Австрия не выдаст его как своего гражданина, передает «Интерфакс».

Представитель Следственного комитета (СК) в Басманном суде Москвы, где в пятницу решается вопрос о заочном аресте Петрова, подтвердил, что бизнесмен имеет гражданство Австрии и скрывается на территории этой страны, передает ТАСС.

Адвокаты сообщили, что Сергей Петров никогда не скрывал факт наличия у него иностранного гражданства.

Также Басманный суд арестовал заочно бывшего гендиректора автодилера «Рольф» Татьяну Луковецкую.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство об аресте Луковецкой на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции», – зачитала решение судья Елена Николаева.

Отмечается, что адвокат Луковицкой Константин Терехин просил суд отказать следствию в просьбе о заочном аресте.

«Мы считаем, что сделка по продаже акций, которая стала основой для уголовного дела в отношении моей подзащитной, не образует состав преступления. Кроме того, мы считаем, что следствие просит о заочном аресте не для того, чтобы Луковецкую выдали в Россию, а для того, чтобы она не возвращалась из опасения преследования и не представила доказательства своей невиновности. Поэтому я прошу суд отказать в заочном аресте моей подзащитной», – сказал защитник.

Он уточнил, что Луковецкая в данный момент находится в Испании.

Ранее в пресс-службе Басманного суда сообщили, что основатель Сергей Петров объявлен в международный розыск. Следствие ходатайствует о его заочном аресте.

СК возбудил в отношении главы «Рольфа» и ряда руководителей компании уголовное дело (по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Были произведены обыски в нескольких офисах дилера в Москве и Санкт-Петербурге.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщала, что под видом покупки акций «Рольф Эстейт» по завышенной на 4 млрд рублей стоимости соучастники заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией «Панабел лимитед».

Данные средства перевели на счет кипрской компании, а в дальнейшем они поступили на счета подконтрольных Сергею Петрову иностранных компаний.

По данному делу также был арестован и судом переведен под домашний арест директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро. Срок домашнего ареста обвиняемому установлен до 25 ноября.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым.

Компания «Рольф» была основана в 1991 году. Портфель включает 22 бренда, авто- и мотопроизводителей в том числе. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выручка «Рольфа» составила 229,7 млрд руб., что на 27,5% превышает показатель 2017 года.

Чистая прибыль автодилера в 2018 году выросла на 65,9% и достигла около 6,3 млрд рублей.