Глава ФРС рассказал о произошедшем с экономикой США чуде

Сланцевая революция в США стала чудом для американской экономики, заявил глава американской Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

«То, что произошло с энергетической независимостью США – это чудо. Мы говорили об этом 50 лет, и вот оно произошло. Запрет фрекинга и остановка сланцевой добычи не будет тем, что будет хорошо для экономики», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее претендент на пост президента США в 2020 году Джо Байден заявил, что собирается прекратить применения угля в качестве источника энергии в США и запретить метод фрекинга (гидроразрыва пласта) для добычи углеводородов.

Между тем, американские производители собираются сокращать добычу нефти и газа. Об этом накануне сообщили СМИ. А в сентябре министр энергетики России Александр Новак предсказал США завершение «бума» сланцевой нефти.