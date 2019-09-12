Новак предсказал США завершение «бума» сланцевой нефти

Москва готова к работе с США в сфере энергетики, но инициативу должен проявить Вашингтон, заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

Министр сказал, что «находится на связи» с американским коллегой Риком Перри, российская сторона «всегда готова развивать диалог».

«Однако мяч находится не на нашей половине корта», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CNBC.

Отвечая на вопрос о том, какое конкретно будущее сотрудничество может быть между двумя странами, Новак сказал, что это относится не к его сфере полномочий.

При этом российский министр подчеркнул, что «любой бум рано или поздно заканчивается», включая и бум сланцевой нефти в США – «это историческая истина».

«Мы посмотрим, что произойдет со сланцевой нефтью потом», – заявил он, отметив, что сланцевую нефть трудно добывать.

Напомним, Новак отмечал, что в последние месяцы производителям сланцевой нефти в США пришлось снизить темпы прироста добычи и запасов.