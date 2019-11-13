Основатель Cirque du Soleil задержан за выращивание марихуаны

Французская жандармерия задержала канадского миллионера, основателя знаменитого Cirque du Soleil Ги Лалиберте за выращивание марихуаны на принадлежащем ему острове Нукутепипи, сообщили СМИ.

Как передает France Pressе со ссылкой на данные прокуратуры города Папэте (столица Французской Полинезии), Лалиберте задержали во вторник в аэропорту Папэте, в среду он предстанет перед судом.

Следствию предстоит выяснить, выращивалась ли марихуана для личного потребления миллионером и его близкими, или же это была целая сеть поставок наркотиков. Марихуана росла внутри специально оборудованного контейнера, закрытого на ключ, передает ТАСС.

О плантации жандармерии стало известно после задержания с порцией наркотиков одного из людей из окружения Лалиберте. В его мобильном телефоне были обнаружены снимки растущей индийской конопли. После задержания Ги Лалиберте его компания Lune Rouge распространила заявление, в котором утверждается, что марихуана выращивалась миллионером «в медицинских целях» и «исключительно для личного потребления».

Напомним, в октябре 2009 года основатель канадского Cirque du Soleil и фонда One Drop Ги Лалиберте в качестве космического туриста совершил полет на МКС.