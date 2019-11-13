США пообещали Турции «колоссальные выгоды» за отказ от С-400

Высокопоставленный представитель вашингтонской администрации заявил, что Анкару ожидают «колоссальные выгоды» благодаря программе создания американских многоцелевых истребителей F-35, но для их достижения необходимо «урегулировать проблему» вокруг российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

По словам представителя Белого дома, США «объяснили Турции, как выглядят предпочтительные пути урегулирования» ситуации вокруг C-400, настаивая при этом на отказе от российских ЗРС, передает ТАСС.

По его версии, Анкару ожидают «колоссальные выгоды» благодаря программе F-35. «Но чтобы добиться этого, мы как союзники должны урегулировать проблему с С-400. Один должен сделать шаг, и только после этого второй пойдет [навстречу]», – заявил представитель американской администрации.

«Это одна из очень сложных проблем, которую президент [США Дональд Трамп] пытается решить», – сказал представитель Белого дома, добавив, что «президент [Дональд Трамп] и президент [Тайип] Эрдоган во всех своих контактах и беседах весьма откровенны по поводу того, как лучше разрешить эту ситуацию».

В минувшее воскресенье США потребовали от Турции избавиться от С-400.

Напомним, в ноябре Россия досрочно завершила поставки всех компонентов С-400 в Турцию. Поставка второй партии может быть осуществлена позднее графика, сообщали в Анкаре.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Эрдоган пытается играть на противоречиях России и США.

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