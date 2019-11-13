Пропавшая в Ставрополе школьница найдена

В Ставрополье нашли пропавшую во вторник 16-летнюю девушку, сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, преступлений в отношении девушки не совершалось, передает РИА «Новости».

Накануне в Ставрополье полиция начала поиски 16-летней девушки, пропавшей по дороге в школу. Позднее в лесополосе нашли мобильный телефон пропавшей, завернутый в пакет. СК возбудил уголовное дело об убийстве.