РЖД решили подготовить новую систему грузовых тарифов

Генеральный директор «Российских железных дорог» Олег Белозеров попросил главу правительства Дмитрия Медведева поручить РЖД подготовить в течение двух лет новую систему грузовых железнодорожных тарифов госкомпании.

«Сама система тарифообразования с нашей точки зрения устарела. И я неоднократно докладывал, что у нас существует перекрестное субсидирование. Мы просили бы дать нам поручение в течение двух лет подготовить новую систему расчета стоимости услуг на жд-перевозки, согласовать их со всеми участниками рынка, доложить в правительство», – заявил Белозеров.

По его словам, ввести новую систему можно будет уже в 2026 году, передает ТАСС.

«Мы бы хотели пройти эту ситуацию заблаговременно, чтобы принять все решения своевременно», – добавил Белозеров.

Летом СМИ сообщили, что Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало значительное повышение стоимости билетов на поездки в плацкартных вагонах в период с июня по июль 2019 года: цены выросли на 65-100%. Однако ФАС не выявила необоснованного роста цен.