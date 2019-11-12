Россию призвали запретить влажные салфетки

Российское отделение Greenpeace изучило загрязнение пластиком акваторий в 51 регионе России и предложило меры по его сокращению, среди которых введение запрета на использование влажных салфеток.

В письме Greenpeace на имя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина предлагается запретить в России использование десяти одноразовых пластиковых загрязнителей окружающей среды.

«Введение запрета на оборот... одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых (многослойных, композитных, немаркированных) товаров, тары и/или упаковки немедицинского назначения: пакеты-майки и фасовочные пакеты, контейнеры и посуда (пищевые контейнеры, чашки, стаканчики, крышки от стаканчиков, столовые приборы). Ватные палочки на пластиковой основе, влажные салфетки, трубочки и мешалки для напитков, пластиковые палочки для воздушных шаров, палочки для конфет», – цитирует письмо РИА «Новости».

Эксперт российского отделения Greenpeace Дмитрий Нестеров пояснил, что влажные салфетки содержат в себе пластиковые волокна, которые не разлагаются.

Авторы письма, ссылаясь на стратегию развития химической и нефтехимической отрасли в России, предположили, что количество пластика в расчете на одного человека вырастет почти втрое – до 89,2 килограмма на душу населения. В связи с этим они считают необходимым скорректировать эту стратегию с точки зрения сокращения пластикового загрязнения.

Ранее Greenpeace назвал самый распространенный мусор на берегах российских водоемов, пластик оказался на первом месте.