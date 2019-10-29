Назван самый распространенный мусор на берегах российских водоемов

Почти 100% мусора на прибрежных территориях составляет одноразовый пластик, а окурки занимают самую большую долю в 29,7% среди загрязнителей берегов российских водоемов, сообщили в российском Greenpeace.

По методике Greenpeace российские добровольцы провели мониторинг берегов водоемов на предмет пластикового загрязнения. Участники проверок собрали, посчитали и рассортировали 229,1 тыс. фрагментов мусора. Оказалось, что 68,1% из них занимает пластик.

«Главными одноразовыми загрязнителями стали окурки, они занимают почти треть (29,7%) от всего найденного пластика. В топ-10 также вошли: небольшие пластиковые пакеты и мягкие пачки от продуктов – 9,7%, бутылки из-под напитков – 8,7%, пластиковые крышки, – 7,3% кусочки пластика (включая поролон и провода) – 5,5%, влажные салфетки – 5,2%, пакеты-майки, фасовочные пакеты – 5,1%, стаканчики для напитков и крышки от них – 4,5%, а также пищевые контейнеры, – 2,5%, включая упаковку от фастфуда», – передает РИА «Новости» сообщение экоактивистов.

В Greenpeace отметили также, что 96,2% обнаруженного мусора занимают одноразовые товары и только 3,8% – многоразовые.

В сообщении указано, что в ходе проверок было изучено загрязнение на берегах Белого, Балтийского, Черного, Охотского, Японского морей и Тихого океана (Авачинский залив), а также на берегах Ангары, Волги, Дона, Енисея, Иртыша, Лены, Оби и Оки.

Напомним, 30 августа сообщалось, что российские предприятия-переработчики вторсырья увеличили закупки пластиковых отходов за рубежом. В 2018 году импорт составил более 20 млн долларов, что на 32% больше, чем годом ранее.