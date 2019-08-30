Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора

Российские предприятия-переработчики вторсырья увеличили закупки пластиковых отходов за рубежом. В 2018 году импорт составил более 20 млн долларов, что на 32% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные таможенной статистики.

Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей, пишет РБК.

Одновременно растут продажи за рубеж макулатуры, несмотря на дефицит этого вторсырья на внутреннем рынке.

Общий импорт отходов в 2018 году, согласно данным Росприроднадзора, составил 314,7 тыс. тонн, или 0,004% от всех отходов, произведенных за год.

Внимание на то, что Россия покупает пластиковые отходы за рубежом, первым обратил телеграм-канал Trash Economy, написав, что в 2018 году было импортировано 24 тыс. тонн такого вторсырья. Согласно данным ФТС, в 2018 году Россия закупила за границей пластиковые отходы на 20,3 млн долларов. В первом полугодии 2019 года импорт пластиковых отходов увеличился на 41% к тому же периоду годовой давности – до 12,6 млн долларов.

При этом следует учитывать, что отходы пластмасс, переработанные в исходный материал, могут включаться и в другие товарные позиции. Поэтому категория «отходы, обрезки и скрап из пластмасс» не полностью представляет импорт и экспорт пластиковых отходов, но выделить именно отходы из других товарных категорий, опираясь на таможенную статистику, затруднительно.

Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция (6,25 млн долларов за 2018 год), Белоруссия (3,1 млн долларов) и Япония (2,8 млн долларов). При этом, если посмотреть на данные импорта в физическом выражении, на первом месте окажется Белоруссия, которая поставила в прошлом году около 7 тыс. тонн пластиковых отходов. Кроме того, в минувшем году Россия покупала пластиковые отходы у Германии (1,5 млн долларов), Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Украины (по 1 млн долларов) и еще у 18 стран, среди которых США (496 тыс. долларов).

Ранее сообщалось, что объем частных инвестиций в объекты обращения с отходами, которые будут введены в эксплуатацию в России по итогам 2019 года, составит 20 млрд рублей.