Кремль обеспокоило обострение ситуации в секторе Газа

Кремль обеспокоен ростом напряженности в районе сектора Газа и призывает все стороны к решению проблем исключительно политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Традиционно мы обеспокоены очередным взвинчиванием ситуации, очередным ростом напряженности в регионе. Мы призываем все стороны к спокойствию и к решению всех проблем исключительно политико-дипломатическими средствами», – передает ТАСС слова Пескова.

Напомним, ранее во вторник армейская пресс-служба Израиля сообщила, что палестинские радикалы выпустили из сектора Газа по Израилю по меньшей мере 50 ракет, 20 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

До этого Израиль закрыл КПП «Эрез» и «Керем-шалом» на границе с сектором Газа и сократил зону рыболовства в Средиземном море для палестинских моряков.

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