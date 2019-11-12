Самолет с Моралесом вылетел в Мексику

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12 ноября, вторник | Последнее обновление — 11:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Израильская ПВО перехватила 20 из 50 выпущенных из Газы ракет
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Россия перестала зависеть от цен на нефть
Три сценария жизни свергнутых правителей
«Дело Соколова» показало тревожную особенность российского общества
Армию Украины реформируют по указу Януковича
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Отстаньте от кормления грудью и займитесь психиатрией
Елена Кондратьева, журналист
Отстаньте от грудного вскармливания и молодых матерей. Не надо воспевать лактацию, не надо ходить с голой грудью и висящей на ней ребенке в общественных местах. Вы, возможно, расширяете своим подвигом норму, но при этом создаете ненужный ажиотаж вокруг этой темы и собственного младенца. Подробности...
Того, кто уходит, надо отпускать
Сергей Худиев, публицист, богослов
На религиозные сообщества оказывается огромное давление с тем, чтобы заставить их принять либеральную повестку дня. В отличие от большевиков, которые стремились просто и грубо физически уничтожить Церковь, основная стратегия либералов состоит в растлении ее изнутри. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью
Николай Гурьянов, журналист
Грудное вскармливание – это максимально красиво. Насколько красивыми вообще могут быть явления. И кажется невероятным, что у кого-то этот процесс может вызывать неприятие и даже желание запретить его. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария
Сборка первого серийного самолета Су-57
Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребительПодробности...
На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года
На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовуюПодробности...
В России празднуют День народного единства
В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентовПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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