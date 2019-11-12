Самолет с Моралесом вылетел в Мексику

Самолет ВВС Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико, сообщили СМИ.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Телесур», ранее самолет с Моралесом совершил посадку в Асунсьоне для дозаправки.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что самолет военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес, был вынужден совершить посадку в Парагвае из-за отказа на запрос о приземлении в Перу.