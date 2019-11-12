Самолет ВВС Мексики с Моралесом на борту сел в Парагвае из-за отказа Перу

Самолет военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес, был вынужден совершить посадку в Парагвае из-за отказа на запрос о приземлении в Перу.

Самолет совершил посадку в парагвайском международном аэропорту Сильвио Петтиросси около Асунсьона в 1.35 по местному времени (7.35 мск). По некоторым данным, решение совершить посадку в Парагвае было принято в связи с тем, что диспетчеры Перу, Чили и Бразилии не дали разрешение на пролет в их воздушном пространстве.

После приземления самолет был направлен в район частных ангаров для дозаправки, чтобы затем продолжить полет в Мексику.

Изначально предполагалось, что самолет дозаправится в Перу, что было согласовано с властями этой страны. Однако позже боливийские СМИ написали, что вылет задержался из-за нового согласования маршрута лайнера, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету ABC Color.

Напомним, на фоне беспорядков президент страны Эво Моралес лишился поддержки армии и крупнейшего в стране профсоюза. Он объявил об отставке, обвинил противников в госперевороте и попросил убежища в Мексике. Во вторник утром Моралес попрощался с Боливией, но обещал вернуться.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Боливии.