В мужских туалетах Третьяковки собрались установить пеленальные столики

В Государственной Третьяковской галерее в 2020 году намерены установить в мужских уборных пеленальные столики для детей, рассказали в пресс-службе музея.

«Мы планируем на следующий год внедрять в мужских туалетных комнатах пеленальные столики для детей, это мы делаем по запросу наших гостей-джентльменов», – цитирует сообщение пресс-службы Агентство городских новостей «Москва».

Также в пресс-службе уточнили, что вскоре в музее появятся таблички с указанием зон для комфортного кормления детей.

«Сейчас мы разрабатываем специальные таблички с указанием наиболее комфортных зон для кормления детей. Такие указатели появятся в ближайшее время», – добавили в пресс-службе.

Ранее жительницу Москвы выгнали из Третьяковской галереи, когда она стала кормить ребенка грудью.