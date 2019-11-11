Реальный эффективный курс рубля вырос с начала года на 6,1%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции) за период с января по октябрь текущего года, по предварительной оценке, вырос на 6,1%, а в октябре увеличился на 0,5%, сообщил Цетробанк России.

В октябре реальный курс рубля к доллару вырос на 1% по сравнению с сентябрем, к евро курс вырос также на 1%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ЦБ.

Ранее в ЦБ сообщили, что курс рубля нейтрально отреагировал на ожидаемое снижение ключевой ставки Банком России.