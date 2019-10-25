Курс рубля не изменился на решении ЦБ по ключевой ставке

Курс рубля нейтрально отреагировал на ожидаемое снижение ключевой ставки Банком России на 0,5 п.п. – до 6,5% годовых.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.41 мск пятницы снижается на 10 копеек – до 63,97 рубля, курс евро опустился на 2 копейки – до 71,1 рубля, передает РИА «Новости».

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к символическому росту на 0,3% – до 61,69 доллара за баррель.

Ранее в пятницу совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых. Последний раз Банк России снижал ставку на 0,5 п.п. в декабре 2017 года.

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