Курс рубля не изменился на решении ЦБ по ключевой ставке

Взгляд
25 октября, пятница  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
Разделы

Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия в Африке пугает Запад и Китай

Одним из символов сближения России с африканскими странами стала посадка Ту-160 в ЮАРФото: twitter.com/EmbassyofRussia
Десятки лидеров стран Африки приезжают в Россию для участия в беспрецедентном международном форуме. Само по себе это событие – важнейший знак того, как растет влияние нашей страны на Черном континенте. За счет чего Россия выигрывает в этом соревновании у главных конкурентов – Запада и Китая? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем либеральной интеллигенции вульгарный расизм

Шендерович и Гозман являются типичными обладателями расистского сознания, но сами этого не понимаютФото: Джапаридзе Михаил, Сергей Фадеичев/ТАСС
Прошедший в Сочи форум «Россия – Африка» стал поводом для расистского скандала, в центре которого оказался вроде бы либеральный и прозападный политик Леонид Гозман. Впрочем, в РФ подобные определения отнюдь не страхуют от бытового расизма. Напротив, постсоветская интеллигенция поражена расизмом, как грибком, и этому есть объяснение.  Подробности...
Перейти а раздел…

Украина присматривает новую технику для бомбежек Донбасса

Бразилия хочет продать в Тулу самовар – военно-транспортный самолет на УкраинуФото: Марина Лысцева/ТАСС
Президент Бразилии утверждает, что Украина заинтересовалась местной авиатехникой, а именно: легким штурмовиком Super Tucano и военно-транспортным самолетом Embraer KC-390. Подобный интерес крайне симптоматичен. Он очень многое говорит как о планах Зеленского по отношению к Донбассу, так и о состоянии украинского авиапрома. Подробности...
Перейти а раздел…

Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
Перейти а раздел…

Что выиграла Америка от предательства курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной. Подробности...

Вечный Рим против идеологии нового Карфагена

Владимир Можегов, публицист
В предельно сгустившемся сумраке «заката Европы», римская идея продолжает удерживать мир от окончательного распада. И если сегодня американский президент из самого эпицентра реванша и торжества мирового Карфагена дерзает произнести слово «Рим» – это что-то да значит! Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Прячущие деньги в Швейцарии не понимают России

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У предков была другая карта мира, другое отношение и к стране, и к расстояниям. Почему никто из них не подумал: «А, черт с ним, поеду бомбить на «Убере» в Москву»? Думаю, не потому, что не было никакого «Убера». Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
    Перейти а раздел…

    Зачем Россия простила Африке 20 млрд долларов долга

    Москва вооружит Балканы

    Сколько зарабатывают киберспортсмены

      Перейти а раздел…

      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
      Подробности...

      Дамбу прорвало в Красноярском крае

      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
      Подробности...

      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
      Подробности...
      Обсуждение: 14 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

          Перейти а раздел…
          Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?
          • Да

          • Нет

          В каком союзе вы хотели бы жить?
          • В Советском Союзе

          • В Европейском союзе

          • В Евразийском союзе

          • В другом (указать в комментариях)

          • Я противник союзов

          Мособлдума разрешила подмосковным чиновникам работать из дома. А вы бы как предпочли трудиться?
          • В офисе

          • Удаленно

            Перейти а раздел…

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:ЦБ впервые за два года снизил ключевую ставку на полпункта
              Названа выгода России от размещения военной базы в ЦАРНемецкий эксперт объяснил неудачу с отменой санкций против России в бундестагеМэра Киева Кличко заподозрили в госизменеКиев заявил об обязанности Газпрома использовать ГТС Украины в 2020 году
              Цзю поддержал дагестанцев в конфликте с МакгрегоромВ США оценили прилет Ту-160 в ЮАРЗеленский потребовал расследовать убийства правоохранителей во время МайданаЭлтон Джон объяснил смерть Джорджа Майкла нежеланием быть геем
              Эксперт объяснил стремление США захватить месторождения нефти в СирииБогатейший человек мира потерял за вечер 7 млрд долларовСоловьев объяснил, что удерживает Европу от реабилитации ГитлераАмериканская журналистка оценила традиционную русскую баню

              Главная тема


              Украина присматривает новую технику для бомбежек Донбасса

              «вы-то что сами делаете?»


              Небензя дал отпор Германии в СБ ООН

              громкое дело


              Израиль отложил решение об экстрадиции российского «хакера» Буркова в США

              лидеры мнений


              Блогеры обрушились с критикой на Исинбаеву

              Видео

              охота на «мамонтов»


              В российских тюрьмах изобрели новую схему обмана пользователей соцсетей

              Черный континент


              Россия в Африке пугает Запад и Китай

              Шендерович и Гозман


              Зачем либеральной интеллигенции вульгарный расизм

              позиции России на Балканах


              «Триумф» и «Панцирь» изменят политический вес Сербии

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Совесть нации


              Ольга Андреева: Украинская удавка на шее русской интеллигенции

              Глобальные перемены


              Иван Соловьев: Водительскую взаимовыручку мы потеряли вместе с СССР

              Неолиберальная политика


              Андрей Манчук: В Чили закончился главный миф советских либералов

              на ваш взгляд


              Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?

              Курс рубля не изменился на решении ЦБ по ключевой ставке

              25 октября 2019, 13:47

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Курс рубля нейтрально отреагировал на ожидаемое снижение ключевой ставки Банком России на 0,5 п.п. – до 6,5% годовых.

              Курс доллара расчетами «завтра» на 13.41 мск пятницы снижается на 10 копеек – до 63,97 рубля, курс евро опустился на 2 копейки – до 71,1 рубля, передает РИА «Новости».

              Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к символическому росту на 0,3% – до 61,69 доллара за баррель.

              Ранее в пятницу совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых. Последний раз Банк России снижал ставку на 0,5 п.п. в декабре 2017 года.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............