Разумкова уволили с поста лидера партии «Слуга народа»

На съезде партии «Слуга народа» принято решение об увольнении Дмитрия Разумкова с поста главы политической силы.

Единственной кандидатурой на этот пост является заместитель главы фракции Александр Корниенко, сообщает «Страна».

Заявление Разумкова об уходе с поста лидера партии удовлетворено съездом единогласно. Он остался в рядах партии.

Дмитрий Разумков также является спикером Верховной рады.