Названы мотивы отказавшихся воссоединяться с РПЦ западноевропейских приходов

Отказавшиеся от воссоединения с РПЦ церковные приходы западноевропейской архиепископии поступили так, главным образом, по политическим мотивам, заявил Иоанн Дробот-Тихоницкий, старший протодиакон собора Александра Невского в Париже.

«Большая часть из тех, кто воспринял негативно (воссоединение с РПЦ), сделали это по политическим причинам. Говорили, что Московская патриархия – это церковь Путина, и поэтому нельзя туда идти – очень примитивные политические основания. Есть и такие, кто считает, что Россия до сих пор – это большевики, Советский Союз – и «нечего связываться». Это в основном потомки первой эмиграции, но их очень мало. Есть и крайние либералы – такие «неообновленцы»: у них либеральный подход к церковной дисциплине, посту, к традиционным устоям Русской православной церкви. А есть даже и такие личности, кто поддерживает Константинополь и то, что он делает на Украине», – сказал протодиакон Иоанн, передает РИА «Новости».

Не поддержавших воссоединение с РПЦ прихожан не больше 15% от общего числа всех остальных, отметил священнослужитель.

«По моим расчетам, примерно 70% изначально было за воссоединение с РПЦ, а из 30% оставшихся – 15% колебались и еще 15% – непримиримых. Все они ходят в храмы. Есть и священники, которые продолжают служить и поминать греческого патриарха или перешли в Румынскую православную церковь. У таких психология – «главное, не Москва». Но мы и с этими людьми разговариваем», – заключил он.

Напомним, в пятницу патриарх Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства архиепископии западноевропейских приходов и РПЦ.

Более 60 приходов Западного экзархата подтвердили желание перейти в РПЦ.