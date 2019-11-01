Путин заявил о дефиците квалифицированных кадров в миллионы человек

Президент России Владимир Путин заявил, что проблема подготовки квалифицированных кадров остается острой.

Без принятия мер к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров составит около 3 млн человек, отметил глава государства, сообщается на сайте Кремля.

«Проблема подготовки кадров и дефицита кадров необходимой квалификации характерны не только для России, но и для мирового рынка труда в целом. Это касается целого ряда стран, в том числе и развитых экономик Западной Европы, наших соседей и основных партнеров», – подчеркнул он.

Путин уточнил, что прогнозируемая для России цифра дефицита квалифицированных кадров чуть меньше, чем для Германии или Великобритании, но все равно это очень большой показатель.

«Кроме того, это может привести к потерям в российской экономике, которые будут измеряться сотнями миллиардов долларов недополученной прибыли. Это очень серьезная проблема и серьезный вызов для нас», – сказал глава государства.

Президент добавил, что в правительстве необходимо создать единый центр поддержки движения WorldSkills и подготовки кадров по рабочим профессиям.

«Думаю, что и в правительстве должен, наконец, возникнуть единый центр поддержки этого движения, так же как и подготовки, переподготовки постоянных кадров и по инженерным навыкам, и по другим профессиям, в том числе по рабочим профессиям», – сказал Путин.

Газета ВЗГЛЯД писала, что главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка.