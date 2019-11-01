Москва потребовала от США прекратить издевательства над российским летчиком

Москва требует прекратить издевательства над россиянином Константином Ярошенко и вернуть его домой, ему нужна срочная медицинская помощь, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что российская сторона требует от США «прекратить издевательства и вернуть Константина Ярошенко домой», передает РИА «Новости».

Она также отметила, что американские власти игнорируют аргументы и озабоченности Москвы по поводу состояния здоровья Ярошенко, в ухудшении которого полностью виноваты именно представители США, которые ответственны за нахождение россиянина в тюрьме.

«Речь идет не о том медицинском содействии, которое можно отложить или которое может быть не столь необходимо, а речь идет о срочной медицинской помощи, которую необходимо оказывать человеку в этой ситуации», – подчеркнула Захарова.

Ранее российское посольство в США раскритиковало отказ Вашингтона выдать Москве летчика Константина Ярошенко по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц.

Напомним, Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

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