Директор дагестанского зоопарка рассказала о задержанных в Польше тиграх

Итальянские тигры, которых задержали на таможне, ехали в дагестанский зоопарк «Сказка». После смерти одного из тигров, зоотехника и двух водителей задержали польские власти, а животные были направлены в зоопарк Польши, рассказала газете ВЗГЛЯД директор контактного зоопарка «Сказка» Ирина Куликовская.

Ранее СМИ сообщили, что на границе Польши и Белоруссии из-за проблем с документами таможенники задержали 10 тигров, направлявшихся в дагестанский зоопарк из Италии. Одно из животных в итоге погибло.

Итальянские тигры «остались без работы» после того, как в стране был принят закон о запрете использования животных в цирке. Владельцем этих тигров оказался хороший знакомый одного из сотрудников зоопарка «Сказка», который и предложил бесплатно забрать животных, сказали в дагестанском зоопарке. Перевозка не должна была занять более трех дней, но из-за задержек на таможне растянулась почти на две недели.

«На таможне нас не пропустили по каким-то выдуманным причинам: якобы можно завезти инфекцию, при этом мы проехали четыре республики, где наши документы для каждого животного соответствовали и были одобрены. Самое ужасное, что зоопарку это даже никак не объяснили, просто сказали «ждите». Позже, когда машина простояла на таможне два дня – погиб тигр. На таможне начали говорить о том, что «пока вы не выгрузите мертвого тигра, вы не проедете». Тем не менее нам не давали его нигде разгрузить, потому что здесь "не положено"», – говорит Куликовская.

Польша назад не принимала, Белоруссия – не впускала, утверждают в зоопарке. Зоотехник «Сказки» Ренат Вахитов принял решение выгрузить тело тигра самолично, но это никак не повлияло на ситуацию. Более того, поляки задержали Вахитова, говорит Куликовская. А вечером 31 октября были арестованы по этому же обвинению двое водителей-итальянцев. После ареста водителей тигров разместили в ближайшем польском зоопарке, который находится в 800 километрах от таможни.

В «Сказке» также заявили, что намерены подать в суд на белорусскую сторону, поскольку считают, что тигр погиб по ее вине.

Ранее сообщалось, поляки задержали зоотехника Вахитова по первому параграфу 35-й статьи закона об охране труда. Россиянину грозит до трех лет лишения свободы.