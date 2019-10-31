Россиянин задержан в Польше за перевозку 10 тигров

В Польше на границе с Белоруссией задержан 32-летний россиянин, который пытался провезти в Россию из Италии 10 тигров без необходимых документов, сообщает информационное агентство ПАП.

«Ему будет предъявлено обвинение по первому параграфу 35-й статьи закона об охране животных», – цитирует ТАСС представителя полиции города Бяла Подляска Барбару Салчиньска-Пырхла.

Россиянину грозит до трех лет лишения свободы. Как сообщил польский телеканал ТВН24, транспорт, в котором перевозили тигров, был остановлен на границе еще 26 октября. Один из тигров за это время погиб в результате плохих условий содержания. Сейчас животных отправили в зоопарк города Познань для реабилитации.

По словам директора зоопарка Евы Зграбчиньской, всего прибыло пять клеток с хищниками. «Все закончилось хорошо, животные живы, их удалось переместить из транспортных контейнеров в клетки, никто из сотрудников не пострадал», – отметила она.

Ранее женщина была заподозрена в нелегальном ввозе волков из России в Финляндию.