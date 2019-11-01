Актеры Мариинки отравились в Москве заказанной онлайн едой

Несколько артистов Мариинского театра отравилась едой, заказанной через интернет у частной компании, в рамках гастрольного тура в Москве, рассказал представитель труппы.

«Была заказана готовая еда в ланч-боксах для 205 человек – сотрудников фонда и артистов симфонического оркестра, а также хора и певцов Мариинского театра. <...> В результате 12 человек из труппы Валерия Гергиева получили пищевое отравление», – передает ТАСС слова представителя театра.

В Департаменте здравоохранения Москвы подтвердили, что в ночь на пятницу несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра по поводу кишечной инфекции.

«За медицинской помощью обратилось 13 человек, из них шесть госпитализировано, в том числе один ребенок. Семь человек осмотрены врачами на месте, от госпитализации отказались. Все пациенты нетяжелые. Медицинская помощь и обследование оказывается в полном объеме. Роспотребнадзор проводит все необходимые эпидемиологические мероприятия по установлению причин», – сообщили в ведомстве.

По данным представителя труппы, артисты находились в Москве на гастролях. «Питание и сотрудников, и музыкантов происходило после репетиции около 19.00 мск в гримерных и артистических комнатах. Затем в 20.00 началась опера Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда», которая продлилась порядка 3,5 часов. В течение представления у нескольких артистов и членов технической группы стали проявляться признаки пищевого отравления. Оперу, тем не менее, доиграли», – сказал представитель театра.

25 июля сообщалось, что число людей, отравившихся в Москве едой из автоматов Healthy food, достигло 95 человек.

Московская сеть автоматов выдачи еды Healthy food приостановила свое производство 18 июля после массового отравления офисных сотрудников.

Основатель сети вендинговых автоматов по продаже еды Healthy food Дмитрий Пронин заявил, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции компании.

Напомним, 1 августа Гагаринский суд Москвы приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food на 90 суток в связи с массовым отравлением.