Франция и Германия осудили вторжение Турции на север Сирии

Франция и Германия решительно осудили военную операцию Турции на севере Сирии.

Госсекретарь МИД Франции призвал созвать Совбез ООН, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

Глава МИД Германии Хайко Маас также осудил операцию Турции и призвал Анкару прекратить наступление.

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, она направлена против ИГ* и «Рабочей партии Курдистана». Целью операции также является сохранение территориальной целостности Сирии, отметил турецкий президент.

Напомним, в Совете Федерации заявили, что Россия не будет втягиваться в конфликт Анкары и Дамаска.